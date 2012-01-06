Під колонією моляться про кращу долю для Тимошенко

Під стінами Качанівської колонії священики Української православної церкви Київського патріархату проводять Різдвяний молебень.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які зібралися на протилежному від воріт колонії боці вулиці, беруть участь у молебні.

Учасники акції запалили свічки.

Люди тримають символіку БЮТ, портрети Ю.ТИМОШЕНКО, ікони.

Учасники молебню зауважили, що, серед іншого, проситимуть Бога «кращої долі для Юлії ТИМОШЕНКО».

Під час молебню робітники, які на вул. Каштановій біля колонії проводять ремонт комунікацій, припинили роботу.