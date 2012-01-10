У Запоріжжі напали на приймальню нардепа

У ніч з 7 на 8 січня цього року у Запоріжжі скоєно розбійний напад на приймальню народного депутата України, лідера Європейської партії України Миколи Катеринчука. Про це повідомляє прес-служба Європейської партії України.

За словами очевидців близько о пів на першу ночі невідомий намагався проникнути у приміщення приймальні, розбив ліхтар, зірвав табличку та зламав вхідні двері.

Мешканці будинку, де власне розташована приймальня і котрі стали очевидцями інциденту, викликали наряд міліції. Однак та так і не прибула на місце події.

Згодом партійці Запоріжжя звернулися до відділку МВС із заявою про порушення кримінальної справи за даним випадком, у чому їм відразу було відмовлено.

«Я не маю сумніву у тому, що подія напряму пов’язана з моєю депутатською діяльністю та діяльністю Запорізької обласної парторганізації. Відтак і відмова місцевого відділку правоохоронців у порушенні справи та розслідуванні інциденту цілком прогнозована. Однак я хочу запевнити їх, що це не остання інстанція у цій справі», - наголосив Микола Катеринчук.