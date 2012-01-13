Глава МОЗ: за здоров'я Тимошенко і Луценка відповідаємо не ми

За стан здоров`я екс-прем`єра Юлії Тимошенко і екс-міністра Юрія Луценка відповідає система медичної служби Пенітенціарної системи.

Про це заявив міністр охорони здоров`я Олександр Аніщенко в ефірі 5 каналу, коментуючи стан здоров`я екс-чиновників, які знаходяться в СІЗО чи колонії.

"Їм повинна бути надана вся необхідна допомога, яку можна надати в умовах СІЗО", - зазначив він.

"Пенітенціарна система до нас зверталася для того щоб ми надіслали наших фахівців. Оглянути, проконсультувати, призначити лікування... І я хочу сказати, що до нас зверталися понад 27 разів, здається, і в 19 випадках, зокрема, Юлія Володимирівна відмовлялася від допомоги", - заявив Аніщенко.

"На жаль, ми перебуваємо в тих умовах, де за їхнє здоров`я відповідає система медичної служби Пенітенціарної системи, але якщо до нас звертаються, ми даємо всю необхідну допомогу", - уточнив чиновник.

Відповідаючи на питання, чи критичний стан у Тимошенко, міністр заявив: "За моїми даними, ні у Юлії Володимирівни, ні у пана Луценка, критичного стану немає".

"Навіть не можна говорити про критичний стан", - підсумував Анищенко.

Українська правда