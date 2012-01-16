Луценко просить привести свідків примусово

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить Печерський районний суд Києва примусово доставити свідків, які отримали по декілька повісток, але так і не з’явилися на засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на початку судового засідання.

За словами екс-міністра, він переглянув складений прокуратурою список свідків, запрошених до суду.

«Станом на минуле засідання, 10 свідків зі списку взагалі не отримували повісток. В цілому отримали повістки, але не з’явилися до суду, 45 осіб, з них понад 20 чоловік отримували повістки від трьох до п’яти разів. Я не розумію, чому суд не приймає рішення про примусовий привід цих свідків», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив обурення з приводу того, що суд не заслухав жодного члена комісії, яка приймала рішення про виділення квартири його колишньому водію Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ.

«Чому сьогодні 57 свідків пропущено, а в коридорі стоять два свідки останнього, четвертого епізоду (мається на увазі епізод у справі за звинуваченням у порушеннях під час організації святкування Дня міліції у 2008-2009 роках – УНІАН). Мене все це наводить на думку, що суд отримав завдання пропустити цих свідків під гарантію замовника цієї кримінальної справи, отримати від всіх, хто не з’явився, заяви про їх небажання свідчити в суді й обмежитися оголошенням показів, наданих ними на досудовому слідстві», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому підсудний наголосив, що, за наявною у нього інформацією, в МВС зібрано вже десятки подібних заяв, однак до суду їх не передали.

«Це означає, що хтось невідомий ззовні диригує нашим процесом», - сказав він.

Враховуючи викладене, Ю.ЛУЦЕНКО попросив суд «сьогодні ж винести рішення про примусовий привід тих громадян, які отримали більше трьох повісток і не з’явилися в суд».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.