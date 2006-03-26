Блок Литвина підозрює соціологів у заангажованості

Народний блок Литвина “Ми” спокійно поставився до даних екзит-полу і переконаний, що результати будуть “набагато кращими”, заявив у прямому ефірі на Першому національному телеканалі лідер фракції Народної партії, керівник виборчого штабу блоку Ігор ЄРЕМЄЄВ.

Свою позицію він пояснив так: “Нічого дивного у цьому немає – соціологічні служби, які заявили (результати екзит-полу), ми знаємо, під які політичні сили вони були налаштовані усю виборчу кампанію. Друге – це екзит-пол лише на 18-ту годину”.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними екзит-полу Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології та Центру імені Разумкова, станом на 18.00 Блок Литвина набрав 2,66% голосів виборців при необхідному мінімумі у 3%.