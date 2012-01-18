Воїни-афганці вирішили створити парламентську партію

Воїни-афганці, які у вересні 2011 року протестували біля парламенту, вирішили створити політичну партію.

Так, джерела в Міністерстві юстиції України повідомили УНІАН, що одна з політичних партій, заснована колишнім офіцером, що проходив службу в Афганістані, змінює назву на партію “Ніхто, крім нас”, повторюючи назву відомої громадської організації воїнів-афганців, які протестували під парламентом проти скорочення пільг та допомагали чорнобильцям-ліквідаторам під час голодування у Донецьку.

Цю інформацію УНІАН підтвердив лідер руху колишніх воїнів-афганців, голова Всеукраїнської громадської організації “Ніхто, крім нас” Олександр КОВАЛЬОВ. Він сказав, що очолювана ним організація таки вирішила брати участь у політичній діяльності.

«Ми не планували брати участі у виборах, вважаючи, що побудова потужного громадянського руху - це не менш ефективна політична діяльність, - сказав О.КОВАЛЬОВ. – Але до нас звертаються лідери практично всіх парламентських партій та партій, які мають шанс потрапити до парламенту, пропонуючи йти на вибори разом з ними. Зрештою, якщо нас так хочуть бачити у парламенті, то ми спробуємо. Але зробимо це самостійно».

О.КОВАЛЬОВ підтвердив, що один з членів їхньої організації зареєстрував політичну партію кілька років тому, та сьогодні ця партія може змінити назву на “Ніхто, крім нас”. На запитання про джерела фінансування О.КОВАЛЬОВ відповів, що у них у військовому братстві є дуже небідні люди. “В Україні, в принципі, є багато заможних непублічних людей, патріотів, які готові вкладати гроші в розбудову партії колишніх військових. Крім того, є багато людей, які готові будуть допомагати в кампанії, вкладаючи свій досвід, свої ресурси, свої навички. Для першої кампанії цього вистачить”, - сказав О.КОВАЛЬОВ.