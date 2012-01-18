Янукович: Україна та Молдова мають хороші перспективи розвитку співпраці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна і Молдова мають хороші перспективи для активізації та розвитку двосторонньої співпраці.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з виконувачем обов’язків Президента, головою парламенту Республіки Молдова Маріаном ЛУПУ.

“Переконаний, що ми, звісно, повинні обговорити подальшу перспективу – як активізувати роботу наших урядів, переглянути наші торгово-економічні відносини – впевнений, що ми здатні збільшити наш двосторонній товарообіг», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також зауважив, що поза увагою не може залишитися й питання врегулювання придністровської проблеми та участь України в цьому процесі.

У свою чергу, М.ЛУПУ зазначив, що минулий рік був доволі продуктивним з точки зору активізації співпраці України та Молдови після тривалої перерви.

«Нам з вами вдалося на основі принципів добросусідства та дружби дійсно підняти ці відносини на новий якісний рівень. Було вирішено чимало питань, які перебували у замороженому стані впродовж тривалого часу. Нам вистачило мудрості, сміливості та відповідальності для того, щоб ці питання вирішити», - сказав він.

М.ЛУПУ також звернув увагу на позитивні результати українсько-молдовської співпраці в торговельно-економічній сфері.

«Молдова надає стратегічного значення відносинам з Україною, і ми робитимемо все, щоб підтримувати ці взаємини на високому рівні», - наголосив в.о. Президента.

Як повідомляв УНІАН, М.ЛУПУ перебуває в Україні з робочим візитом.