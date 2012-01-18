Бойко думає, що компроміс з РФ буде - але не так швидко, як хочеться

Україна може збільшити обсяги закупівлі газу в 2012 році від заявлених раніше 27 млрд. кубометрів у разі зниження ціни на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я вважаю, що як тільки газ буде дешевшим, ми купуватимемо його більше. Але сьогодні в нас є намір купити стільки, скільки ми задекларували», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що його вчорашня зустріч з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ продемонструвала бажання обох сторін знайти компроміс у питанні зниження ціни на газ.

«Вчорашня зустріч продемонструвала наявність бажання обох країн досягти компромісу. Це буде не так швидко, як нам хочеться. Адже ми були свідками, коли контракти підписувалися за одну ніч, - це контракт, підписаний колишнім урядом, - а потім два роки країна не може опам`ятатися після цього підписання. І такого в нашій практиці не буде. Все буде зважено», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 млрд. кубометрів газу до 27 млрд. кубометрів.

17 січня, коментуючи переговори, що проходять у Москві між міністром енергетики і вугільної промисловості Юрієм БОЙКОМ і главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна не має наміру купувати весь обсяг газу, передбачений газовими угодами 2009 року.