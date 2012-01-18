Міністерство фінансів очолив Хорошковський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив на посаду міністра фінансів Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Іншими указами Президент звільнив з посади керівника Мінфіну Федора ЯРОШЕНКА, а з посади голови Служби безпеки України – В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

За даними прес-служби Президента, керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

«Порадившись із прем’єр-міністром, я попросив Президента звільнити мене з посади міністра фінансів за власним бажанням. Глава держави підтримав мою пропозицію. Я написав заяву за власним бажанням», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО після завершення зустрічі.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ з березня 2010 року обіймав посаду голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, ще у жовтні минулого року джерело «КоммерсантЪ-Украина» в уряді стверджувало, що для нинішнього голови СБУ Валерія Хорошковського готують крісло міністра фінансів. За словами джерела, Хорошковський повинен буде закінчити податково-митну реформу, об`єднавши і податкову, і митницю у структурі Мінфіну.