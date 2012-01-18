В Україну приїде дочка Клінтона

Наступного тижня на запрошення Фонду Віктора Пінчука Україну відвідає дочка екс-президента США Білла КЛІНТОНА і Держсекретаря США Гіларі КЛІНТОН, член Правління фонду Клінтона і Глобальної ініціативи Клінтона Челсі КЛІНТОН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Віктора Пінчука, у вівторок, 24 січня 2012 року, Ч.КЛІНТОН обговорить з українськими студентами в Києві проблеми соціальної ролі і суспільної діяльності молоді.

Під час свого першого візиту в Україну Ч.КЛІНТОН проведе зустріч з українськими студентами, представниками молодіжних організацій і неурядових структур, на якій вони поговорять про важливість ролі молоді в процесі створення позитивних змін у суспільстві, країні і в усьому світі. На зустрічі також обговорюватимуться освітні проекти Глобальної ініціативи Клінтона і Фонду Віктора Пінчука.

Модератором і учасником дискусії буде музикант, лідер рок-групи "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав ВАКАРЧУК.

«Я з нетерпінням чекаю розмови з українськими студентами і молодими лідерами про ті позитивні зміни в суспільстві, в своїй країні і в усьому світі, які вони вже втілюють. Я чекаю почути чимало надихаючих історій та ідей. Сподіваюся, що обмін досвідом роботи в Глобальній ініціативі Клінтона і Фонді Клінтона і моїм особистим досвідом роботи над тим, як надихнути і підтримати людей у процесі втілення змін, допоможе нам знайти спільну мету - побудувати спільне, краще майбутнє для нашого світу», - сказала Ч.КЛІНТОН у своєму зверненні до молоді України.

Ч.КЛІНТОН працювала в McKinsey & Company і Avenue Capital, вчилася в Стенфордському, Оксфордському і Колумбійському університетах. На даний момент вона навчається для отримання докторського ступеня в Оксфорді, працює в Нью-йоркському університеті, співробітничає з Фондом Клінтона і Глобальною ініціативою Клінтона.