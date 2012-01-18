До Тимошенко приїхали професори - вона знову відмовила

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що екс-прем’єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО вкотре відмовилась від медичного обстеження фахівцями Міністерства охорони здоров’я.

Як сказано в оприлюдненому на сайті Державної пенітенціарної служби України прес-релізі, за ініціативи керівництва Качанівської виправної колонії Харківської області (№54) для проведення незалежного медичного огляду та обстеження ув’язненої екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні до установи прибула комісія висококваліфікованих фахівців МОЗ України (в тому числі двох професорів), які раніше не залучались до проведення оглядів чи обстеження стану здоров’я екс-прем’єра. До складу комісії зокрема увійшли фахівці в галузі токсикології.

«Однак, Ю.ТИМОШЕНКО вчергове відмовилась від запропонованого медичного огляду та біохімічного обстеження її крові, про що було складено та підписано усіма членами комісії відповідний акт», - сказано у повідомленні.

Наразі стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати під контролем медперсоналу виправного закладу.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.