Луценку вчетверте за сьогодні до зали суду викликали лікарів (фото)

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ вчетверте за сьогоднішній день до зали засідань Печерського районного суду Києва викликали бригаду швидкої допомоги, яка чергує у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, у судовому засіданні оголошено невелику перерву для того, щоб медики змогли надати Ю.ЛУЦЕНКУ допомогу.

Раніше один з адвокатів екс-міністра Ігор БАЛИК заявив клопотання витребувати у працівників швидкої допомоги довідку про те, яку саме допомогу і з приводу чого вони надавали Ю.ЛУЦЕНКУ.

При цьому адвокат, скориставшись інформацією Ю.ЛУЦЕНКА, зауважив, що меддопомогу надавала бригада лікарів із поліклініки МВС. Однак суд, порадившись на місці, відмовив у задоволенні цього клопотання, мотивувавши свою позицію тим, що в ньому відсутня інформація про прізвища конкретних осіб, які надавали допомогу.

Після цього адвокат вдруге заявив клопотання від сторони захисту Ю.ЛУЦЕНКА про перенесення судового засідання на інший день у зв’язку із погіршенням стану здоров’я його підзахисного.