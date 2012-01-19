Хорошковський вже сьогодні роз'яснить підлеглим, що від них хоче Янукович
Проведе консультації
Міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ уже сьогодні має намір роз’яснити підлеглим завдання, які ставить Президент перед Мінфіном.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час його представлення колективу Міністерства фінансів прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.
“Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що вже сьогодні проведе консультації із заступниками міністра і керівниками департаментів та роз`яснить їм завдання, які ставить перед Мінфіном глава держави”, - йдеться у повідомленні.
"Перед призначенням я мав дуже серйозну розмову з Президентом України. Були поставлені завдання, які ми маємо виконувати для досягнення тих цілей, а вони дуже прозорі - це перш за все соціально-економічні завдання. І я думаю, що за рахунок того кадрового потенціалу, який є, з допомогою прем`єр-міністра ми виконаємо ці завдання", - цитує В.ХОРОШКОВСЬКОГО прес-служба уряду.