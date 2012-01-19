Луценка судили 14 годин

Суд у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у четвер тривав 14 годин, повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

"Суд завершився о 23.30 ночі", - зазначається в повідомленні. Наступне засідання призначене на п`ятницю, 20 січня 2012 року, о 08.05 ранку.

Протягом дня в суді було допитано 9 свідків.

Зокрема, 83-й свідок - Богдана Василенко, в травні 2008 року була призначена на посаду головного інспектора відділу поточної діяльності Апарату Міністра, яку допитували передостанньою, відразу заявила, що слідчий Сергій Войченко тиснув на неї.

"На досудовому слідстві в ході допиту слідчий Войченко задавав мені питання і намагався нав`язати свою думку з деяких питань і у нас виникали розбіжності", - підкреслила свідок.

"Коли був роздрукований протокол допиту, то я в ньому побачила те, чого не говорила насправді", - заявила Василенко.

Вона також повідомила, що слідчий погодився відкоригувати лише деякі відповіді.

"Мене дуже довго допитували. Потім мені пояснили, що у мене буде можливість виступити в суді, я підписала й пішла, так як у мене був дуже поганий стан", - заявила вона.

Свідок пояснила, що її викликали один раз, 6 грудня.

"Мене викликали на 12 годину, а відпустили близько 18:00", - зазначила свідок.

Вона також заявила, що слідчий Войченко в ході допиту перевів її до слідчого Деркача.

"Мені вас дуже шкода, буде суд і у вас буде можливість все розповісти", - процитувала Василенко звернення до неї слідчого.

При цьому свідок підкреслила, що їй погрожували звільненням "і те, що слідчий Войченко не збирається через мій допит залишати роботу".

Першу повістку вона отримала у середу, 18 січня, ввечері.

"Мені дзвонив стажер Руслан, помічник судді Вовка", - повідомила свідок. Після чого, за її даними, їй приніс повістку працівник внутрішньої безпеки. "Мені також пропонували написати заяву про відмову давати покази в суді", - цитує Українська правда.