Кисельов відповів на претензії «Батьківщини»

Ведучий програми «Велика політика» Євген КИСЕЛЬОВ заявляє, що запросив на свою програму ньюзмейкерів головних тем цього тижня.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Що стосується сьогоднішніх гостей моєї передачі – вони ньюзмейкери цього тижня. Для будь-якого ЗМІ електронного, друкованого, он-лайнового одержати інтерв`ю з тільки-но призначеним міністром фінансів і з міністром енергетики, який тільки-но повернувся з Москви зі складних переговорів із «Газпромом», головним парламентером цих переговорів, які мають доленосне, я не перебільшую, значення для України – це великий успіх», - сказав Є.КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що будь-яке ЗМІ, діставши таку можливість, «зніматиме з верстки» будь-які інші матеріали.

Водночас Є.КИСЕЛЬОВ відзначив, що один із керівників БЮТ Сергій СОБОЛЄВ дійсно був запрошений на програму, проте автори «Великої політики» вибачилися перед ним і повідомили, що тему, яку мали з ним обговорювати, буде перенесено на один із найближчих випусків.

«Я, чесно кажучи, рішуче не розумію, хто і навіщо в прес-службі «Батьківщини» вкотре намагається зіпсувати відносини з програмою «Велика політика» і зі мною особисто. На мою думку, це абсолютно має бути невигідно вже не вперше виступати з брехливими, нерозумними і по-суті непрофесійними заявами», - сказав Є.КИСЕЛЬОВ.

На думку ведучого, давати оцінку програмі, яка ще не була в ефірі - це «абсолютно совкове щось: я цю книжку не читав, але гнівно засуджую».

Як відомо, сьогодні прес-служба партії «Батьківщина» розповсюдила інформацію про те, що представникам опозиції відмовили в участі в політичному ток-шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер». Разом з тим на ефір запрошені міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО і міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.