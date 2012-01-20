Кисельов відповів на претензії «Батьківщини»
Розповів, кого запросив на програму
Ведучий програми «Велика політика» Євген КИСЕЛЬОВ заявляє, що запросив на свою програму ньюзмейкерів головних тем цього тижня.
Про це він заявив у коментарі УНІАН.
«Що стосується сьогоднішніх гостей моєї передачі – вони ньюзмейкери цього тижня. Для будь-якого ЗМІ електронного, друкованого, он-лайнового одержати інтерв`ю з тільки-но призначеним міністром фінансів і з міністром енергетики, який тільки-но повернувся з Москви зі складних переговорів із «Газпромом», головним парламентером цих переговорів, які мають доленосне, я не перебільшую, значення для України – це великий успіх», - сказав Є.КИСЕЛЬОВ.
Він зазначив, що будь-яке ЗМІ, діставши таку можливість, «зніматиме з верстки» будь-які інші матеріали.
Водночас Є.КИСЕЛЬОВ відзначив, що один із керівників БЮТ Сергій СОБОЛЄВ дійсно був запрошений на програму, проте автори «Великої політики» вибачилися перед ним і повідомили, що тему, яку мали з ним обговорювати, буде перенесено на один із найближчих випусків.
«Я, чесно кажучи, рішуче не розумію, хто і навіщо в прес-службі «Батьківщини» вкотре намагається зіпсувати відносини з програмою «Велика політика» і зі мною особисто. На мою думку, це абсолютно має бути невигідно вже не вперше виступати з брехливими, нерозумними і по-суті непрофесійними заявами», - сказав Є.КИСЕЛЬОВ.
На думку ведучого, давати оцінку програмі, яка ще не була в ефірі - це «абсолютно совкове щось: я цю книжку не читав, але гнівно засуджую».
Як відомо, сьогодні прес-служба партії «Батьківщина» розповсюдила інформацію про те, що представникам опозиції відмовили в участі в політичному ток-шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер». Разом з тим на ефір запрошені міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО і міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.