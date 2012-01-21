УСДП готова підписати угоду про об'єднання опозиції

Українська соціал-демократична партія (УСДП) поділяє принципи, зафіксовані в угоді про спільні дії об’єднаної опозиції, та готова підписати її у День Соборності у запропонованій редакції.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, заявив перший заступник голови Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Євген СУСЛОВ.

«Політична рада Української соціал-демократичної партії розглянула запропонований проект угоди про спільні дії об’єднаної опозиції України та прийняла рішення в цілому підтримати її. Ми усвідомлюємо, що єдиним опонентом для об’єднаної опозиції є нинішній режим та ті політичні сили, що його уособлюють», – зазначив Є.СУСЛОВ.

Він наголосив, що УСДП поділяє ключові принципи, зафіксовані у цій угоді. «Ми погоджуємося з тим, що опозиційні сили мають узгоджувати спільні політичні принципи та підходи, з якими підуть на парламентські вибори 2012 року. Нам потрібно координувати дії, спрямовані на забезпечення підготовки та проведення чесних виборів народних депутатів України, встановлення їх реальних результатів, недопущення фальсифікації голосування та спотворення волевиявлення громадян», – зазначив народний депутат.

Також політик підтвердив готовність партії сформувати єдиний список кандидатів у народні депутати України, які балотуватимуться у мажоритарних округах, та узгоджувати кандидатури членів окружних та дільничних виборчих комісій і спостерігачів. Не викликав заперечення в УСДП й пункт про утворення парламентської коаліції та формування нової української влади після перемоги на виборах-2012. Є.СУСЛОВ акцентував увагу на тому, що «демократичні сили повинні розпочати діалог щодо стратегічного плану розвитку країни, а також програми дій у парламенті після виборів».

Заступник голови УСДП зазначив, що необхідно деталізувати механізми висування та узгодження демократичних кандидатів. «У процесі узгодження демократичних кандидатів максимально активну участь повинні взяти представники громадянського суспільства. В політику мають прийти нові обличчя, лідери громадянського суспільства. Це позиція УСДП», – зауважив народний депутат.

«Також одним з найбільш важливих напрямків передвиборчої співпраці є організація всеукраїнської мережі громадянського спостереження за перебігом виборів», – резюмував Є.СУСЛОВ.