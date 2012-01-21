Експерт: до виборів новий Майдан - малоймовірний

Масові акції протесту в Україні до парламентських виборів маловірогідні. Таку думку висловив в інтерв'ю "Дзеркало тижня. Україна" (№ 2) директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО.

На його думку, серйозні протести до виборів малоймовірні, оскільки будь-які вибори є таким собі «клапаном в казані» і дозволяють населенню «випускати пару», оскільки значне число людей сподівається, що в результаті виборів ситуація зміниться мирним шляхом.

«Те, що наш громадянин визнає, що в країні відбуваються політичні репресії і при цьому не збирається виходити на „майдан“, зовсім не означає, що він упокорюється з цим явищем. Оскільки вибори скоро, багато хто вважає більш прийнятним для себе проголосувати відповідним чином. І поступове зниження рейтингу Партії регіонів (13,9% від загального числа опитаних) підтверджує цю тезу», - зазначив А.БИЧЕНКО.

“Що стосується готовності до протесту, я вважаю, що люди будуть протестувати тільки в разі серйозних і помітних фальсифікацій на виборах, коли вони зрозуміють, що їхні сподівання щодо зміни ситуації через вибори не виправдалися”, - сказав соціолог.

При цьому він нагадав, що влада вже не зможе вимагати від громадян законослухняності.

«У нас, на жаль, на незалежність судової системи розраховувати не доводиться. Суд виніс рішення, що не виплачувати гроші чорнобильцям протизаконно, а влада їх все одно не виплатила, виявивши зневагу до рішень суду як невідповідних баченню ситуації з їх точки зору. І вимагати після цього законослухняності від звичайних громадян влада не має ні політичного, ні морального права», - сказав А.БИЧЕНКО.