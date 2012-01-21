Мер Ужгорода вступив до Партії регіонів

Мер Ужгорода Віктор Погорєлов вступив до Партії регіонів.

У суботу на XVI конференції Закарпатської облорганізації Партії регіонів його вітали серед нових партійців, повідомляє Мукачево.net.

"Я вступив у Партію регіонів ще рік тому. Відразу після місцевих виборів написав заяву про вступ", - сказав Погорєлов у коментарі виданню.

Вочевидь, тільки зараз була завершена юридична процедура прийняття до лав партії.

"Я йду тим шляхом, який обрав 10 років тому назад", – зауважив міський голова Ужгорода, пояснюючи рішення вступити до Партії регіонів.

На запитання, чому Погорєлов обрав саме табір "регіоналів", а не, скажімо, Єдиний Центр, який чи не найбільше підтримував його на місцевих виборах, політик зауважив: "Це питання особисте. Не тільки Єдиний Центр мене підтримував. Те, що мене не підтримувало обласне керівництво Партії регіонів, ще не означає, що мене не підтримували її члени, рядові партійці".

Крім того, зауважив Погорєлов, Єдиний Центр сьогодні також підтримує політику президента Віктора Януковича.

До серпня 2010 року нинішній мер Ужгорода працював головою управління економіки Закарпатської ОДА, не приховував бажання йти на вибори мерів від ПР, але був обраний як член "ЕКО + 25" за підтримки Єдиного Центру Віктора Балоги.

Видання називає вступ мера до Партії регіонів дещо дивним, оскільки між Погорєловим та головним "регіоналом" області Олександром Ледидою склалися за останні півтора роки доволі напружені взаємини.

Українська правда