Комуністи захищають пам'ятник Сталіну в Запоріжжі

Запорізький обком КПУ має намір запропонувати провести перевірку правової і фінансової діяльності запорізького тижневика «Суббота+», редактор якого Богдан ВАСИЛЕНКО ініціював розміщення в Запоріжжі білбордів, спрямованих проти встановлення в місті пам'ятника Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію поширила прес-служба обкому КПУ.

«Я б рекомендував головному редактору цієї газети вгамуватися, інакше він нарветься на гнів жителів міста, насамперед ветеранів, а з ними жартувати не варто. Крім того, найближчим часом ми детально проаналізуємо, шляхом депутатських запитів, правову і фінансову діяльність цієї газети», - цитує прес-служба О.ЗУБЧЕВСЬКОГО, що є також депутатом Запорізької міськради.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року група запорізьких журналістів ініціювала розміщення в центрі Запоріжжя білборду із зображенням Гітлера, який розчаровано розводить руками на тлі запорізького пам'ятника Сталіну і написом: «Чим я гірший за Сталіна? Ставте і мені пам'ятник!», а також закликом: «Позбавимо місто від ганьби!» від редакції газети «Суббота+».

Через кілька годин після розміщення плакат був зірваний, а наступного дня рекламне агентство, що уклало договір на його розміщення, цей договір розірвало.

12 січня в центрі Запоріжжя був встановлений новий білборд - з фото Сталіна і написом: «Я вбив мільйони українців! А за що тобі поставлять пам'ятник?».

Як пояснив ініціатор його розміщення – редактор видання «Суббота+» Богдан ВАСИЛЕНКО, розміщенням даного білборда переслідувалася та ж мета, що й раніше: добитися демонтажу встановленого в Запоріжжі обкомом КПУ пам'ятника Сталіну.

Перший за роки існування незалежної України пам'ятник Сталіну був відкритий біля будівлі Запорізького обкому КПУ 5 травня 2010 року. Через кілька місяців - 28 грудня 2010 року - силуміновій скульптурі відпиляли голову, а в Новорічну ніч пам’ятник було підірвано.

За підозрою в пошкодженні пам'ятника були затримані ряд членів організації «Тризуб». Суди над ними тривають. Офіційних даних про організаторів вибуху на сьогодні немає.

У листопаді 2011 року пам'ятник Сталіну був знов встановлений на колишньому місці і визнаний, на відміну від попереднього, законним, як «елемент декоративного оформлення» фасаду будівлі Запорізького обкому КПУ.