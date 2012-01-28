Комуністи пропонують повернути громадянам заощадження часів СРСР

Народні депутати Петро СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЄЄВ і Петро ЦИБЕНКО (всі - КПУ) пропонують повертати громадянам знецінені вклади у радянському Сбербанку, починаючи з 1 липня 2012 року, за рахунок 50% коштів від приватизації і за рахунок держбюджету в розмірі не нижче за 50% приросту ВВП, одержаного за рік, який передує попередньому.

Текст відповідного законопроекту (№9719-1) розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Також документом передбачається визначити знецінені вклади громадян як внутрішній держборг країни.

Автори законопроекту передбачили, що за згодою громадян, у першу чергу інвалідів і пенсіонерів, компенсація від знецінення заощаджень радянського Сбербанку може проводитися їм шляхом безготівкових розрахунків проіндексованих вкладів: за заборгованість з оплати ЖКП і квартирної плати, на придбання ліків, оплату лікування, ортопедичного і стоматологічного протезування, встановлення телефону, навчання дітей і онуків, капітальний ремонт житла, придбання автомобілів.

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових вкладів, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Сберегательного банка СССР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Сбербанку СРСР - визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Відповідно до ст. 6 цього закону, компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно у грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, компенсація знецінених вкладів радянського Сбербанку буде відновлена у разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті. Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на заходи з поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до установ «Сберегательного банка СССР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не були передбачені.