Тігіпко про злиття з "регіонами" і справжню сковорідку

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що у разі об'єднання Партії регіонів і партії «Сильна Україна» увійде до спільного виборчого списку, проте заявляє, що у виконавчій владі йому працювати цікавіше, ніж у парламенті.

Про це він заявив у ефірі телеканалу «Інтер» 27 січня увечері.

«До списків (увійти – УНІАН) допускаю. До парламенту – ви знаєте, я працював у парламенті. Нудно. Виконавча влада набагато важча. Тут справжня сковорідка, але набагато цікавіше», - сказав С.ТІГІПКО.