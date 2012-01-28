В Азарова є своя ідея щодо закону «Про вищу освіту»

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що у законопроект про вищу освіту потрібно включити спеціальний розділ щодо боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

«Закон «Про вищу освіту» повинен містити спеціальний розділ, присвячений боротьбі з корупцією у вишах. Адже корупція у вишах - це, перш за все, удар по якості освіти. Уявіть собі лікаря, який отримав відмінну оцінку за гроші на екзамені з анатомії. Тому ми розуміємо цю проблему і будемо думати, як відобразити вирішення цієї проблеми в законопроекті», - зауважив М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що створено робочу групу, яка займається доопрацюванням законопроекту про вищу освіту.

«Через 10 днів мені повинні доповісти про результати доопрацювання цього закону. Потім ми його винесемо на чергове засідання Кабміну і, якщо Кабінет міністрів схвалить усі ті зміни, які пропонуються, ми направимо його до парламенту», - зазначив М.АЗАРОВ.