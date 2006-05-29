Москаль назвав Шуфрича ”чудом в пір`ї”

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій Москаль вважає некоректним коментар з приводу його призначення на цю посаду, даний новообраним депутатом Верховної Ради АРК Нестором Шуфричем.

Про це Геннадій Москаль заявив, коментуючи вислови Нестора Шуфрича про те, що Президент України Віктор Ющенко зробив кадрову помилку, призначивши своїм представником в Криму Геннадія Москаля.

- А хто такий Шуфрич? Це чудо в пір`ї, які він взагалі коментарі може давати? - заявив Геннадій Москаль.

Представник Президента поцікавився, як колишній народний депутат України Нестір Шуфрич опинився в Криму і, взнавши, що він одержав мандат кримського парламентарія за списками опозиційного блоку «Не так!», заявив:

- Блок «Не так!» - це блок, який 14 років управляв країною не так. Народ їх пробачив за це? Думаю, ні, раз Шуфрич вибраний тільки в Криму.

Раніше Нестор Шуфрич заявив, що призначення Геннадія Москаля Представником Президента України в АРК є «продовженням провальної кадрової політики 2005 року». На думку Нестора Шуфрича, Геннадій Москаль не добився успіху на посаді голови Луганської облдержадміністрації, а його нове призначення може загострити суспільно-політичну ситуацію в Криму.

Обком