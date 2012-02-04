Янукович: Україна буде вдячна закордонним лікарям за допомогу у лікуванні Тимошенко

Україна буде вдячна за допомогу закордонним лікарям у лікуванні екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, але все це має відбуватися на території нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, розповідаючи про свою розмову з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.

Зокрема, Президент зауважив, що під час зустрічі з Х.КЛІНТОН він говорив про те, що Україна зацікавлена у якнайкращому лікуванні Ю.ТИМОШЕНКО, в тому числі закордонними лікарями, і сьогодні бажання направити своїх медиків виявили Німеччина та Канада. «Ми не заперечуємо, будь-ласка, ми будемо вдячні, але українське законодавство не передбачає виїзд (засудженої Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) за кордон», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що українська сторона готова надати для лікування Ю.ТИМОШЕНКО будь-які потужності українських медичних установ, в тому числі обладнання. Він не виключив, що це лікування може відбутись поза межами колонії, в якій зараз перебуває Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми будемо дивитись, чи можливо це в межах українського законодавства, якщо ні, можливо, будемо змінювати законодавство», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми зацікавлені зняти це питання», - сказав він, в чергове наголосивши, що питання щодо Ю.ТИМОШЕНКО потрібно відокремити від питання європейської інтеграції. Водночас, він вважає, що воно має вирішуватись в умовах реформованого законодавства. Глава держави в чергове наголосив, що проблема Ю.ТИМОШЕНКО лежить в площині виконання існуючого законодавства. «Як до цього ставитись?... Якщо ви мене запитаєте, я скажу, що його (законодавство) треба реформувати, але поки воно є його потрібно виконувати», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ вважає що треба реформувати Кримінальне законодавство України, в тому числі і ту статтю, за якою було засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.