Янукович сьогодні зустрінеться з Сікорським
10:08, 08 лютого 2012Політика
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ЗМІ запрошують на 13.45
Сьогодні у Києві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ.
Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Працює особиста преса і по 10 представників польських та українських ЗМІ.
Представники ЗМІ запрошуються на 13.45.
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента за тел. 255-63-18.
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