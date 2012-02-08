Янукович сьогодні зустрінеться з Сікорським

Сьогодні у Києві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Працює особиста преса і по 10 представників польських та українських ЗМІ.

Представники ЗМІ запрошуються на 13.45.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента за тел. 255-63-18.