Чотири російські бізнесмени попросили політичного притулку в Україні

Російські підприємці, які були затримані на початку липня в Криму, просять надати їм політичний притулок в Україні. З таким проханням їх адвокати звернулися у відділ міграційної служби Криму. Про це повідомляє Обком з посиланням на Ленту.ру

Четверо бізнесменів у минулому керували машинобудівними підприємствами, що входили до промислової групи «Уралінвестенерго».

Згодом російські правоохоронні органи звинуватили їх в цілому ряді злочинів: зокрема, в шахрайстві і легалізації злочинних доходів. Збиток від їх дій оцінюється в 800 мільйонів рублів.

Підприємців, що знаходилися в міжнародному розшуку, співробітники українського спецназу затримали в елітному пансіонаті під Евпаторією. Клопотання про притулок вони подали після того, як міський суд Євпаторії вирішив экстрадирувати їх до Росії.

Адвокати затриманих мають намір довести, що справа щодо їх клієнтів носить замовний характер і повернення в РФ «може стати для них згубним». Якщо кримський відділ міграційної служби відмовить бізнесменам, то вони зможуть оскаржити це рішення в інших інстанціях - аж до Верховного суду України.