ВР заборонила перевіряти ЗМІ у передвиборний період

Верховна Рада ухвалила постанову «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 352 народних депутати із 422, зареєстрованих у сесійній залі.

Дана постанова була внесена до парламенту представниками опозиції.

У документі зазначено, що її ухвалення потрібне для забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні кампанії з виборів народних депутатів у 2012 році, а також недопущення припинення діяльності ЗМІ інакше як за рішенням їхнього засновника (співзасновників) або суду.

Постановою передбачено, що Кабінет міністрів України має вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами засобів масової інформації на період проведення передвиборної кампанії з виборів народних депутатів України.

Постановою Державній податковій адміністрації України рекомендовано відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на період передвиборної кампанії з виборів народних депутатів.

ВР також рекомендує Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій на період передвиборної кампанії з виборів народних депутатів України.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року».