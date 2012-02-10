На вибори не допустили спостерігачів "Свободи"

У Житомирській області на вибори у Червоноармійську, що мають відбутися 12 лютого, не допустили спостерігачів від ВО «Свобода».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Житомирської обласної організації ВО " Свобода".

"7 лютого цього року Житомирська обласна виборча комісія на своєму засіданні відмовила у допуску 39 спостерігачів від ВО «Свобода» до участі у проміжних виборах до обласної ради по Червоноармійському виборчому округу №41", - підкреслюється в повідомленні.

Таким чином, заявляють у «Свободі», обласна виборча комісія позбавляє партію можливості проконтролювати хід майбутніх виборів. "Напередодні, 6 лютого, Червоноармійська районна виборча комісія відмовилась включити представників ВО «Свобода» до складу кількох ДВК у Червоноармійському районі", - зазначається у повідомленні.

На думку ВО "Свобода", влада готує на цих виборах фальсифікації.

Саме тому Житомирська ВО "Свобода" звернулася до партнерів по Комітету опору диктатурі, передусім ВО "Батьківщина" та "Фронту змін", які, на відміну від ВО «Свобода», представлені в обласній та районній виборчих комісіях, з проханням переглянути рішення цих комісій та допустити «свободівців» до участі у виборчому процесі.

Голова Житомирської обласної територіальної виборчої комісії Олена СЛОБОДЯНИК у коментарі УНІАН з приводу цієї ситуації зазначила, що комісія дійсно відмовила у допуску 39 спостерігачів від ВО «Свобода» до участі у проміжних виборах до обласної ради по Червоноармійському виборчому округу №41, допустивши туди лише трьох спостерігачів від цієї політичної сили.

При цьому О.СЛОБОДЯНИК послалася на п. 1 статті 58 закону про вибори та пояснила, що "спостерігачам від ВО "Свободи" відмовлено, оскільки вони не є мешканцями Червоноармійського району".

Участь у виборах беруть 5 кандидатів - Олександр ГІНГІЗОВ (партія "УДАР"), Олександр ЗАХАРЧУК (КПУ), Віктор МАРЧЕНКО (Партія регіонів), Сидор КІЗІН (ВО "Свобода") та Дмитро КРОПАЧОВ ("Фронт змін").

12 лютого 2012 року відбудься позачергові вибори до Житомирської обласної ради по одномандатному виборчому округу № 41, оскільки помер один із депутатів Житомирської обласної ради Павло Воєвода. Він був обраний депутатом до Житомирської обласної ради на виборах 31 жовтня 2010 року по цьому округу. Вибори відбудуться на 20 дільницях.