Доній пропонує кандидатуру Стеця на посаду голови комітету

Народний депутат з фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Олесь ДОНІЙ пропонує парламенту розглянути кандидатуру депутата від НУ-НС Юрія СТЕЦЯ на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Текст відповідного проекту постанови О.ДОНІЯ “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» зареєстровано у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада відкликала депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

«За» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 2 – від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії, 10 позафракційних та один член групи «Реформи заради майбутнього». Фракція «БЮТ-Батьківщина» не дала жодного голосу.

Перед розглядом цього питання А.ШЕВЧЕНКО заявив, що його відставка має «політичні мотиви і персональні».

Пізніше "БЮТ-Батьківщина" знову запропонувала парламенту розглянути кандидатуру А.ШЕВЧЕНКА на посаду голови комітету з питань свободи слова та інформації. 9 лютого Верховна Рада не підтримала цю пропозицію.