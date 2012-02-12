Тягнибок побоюється, що його заарештують

Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК боїться, що чинна влада його заарештує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуці Полтавської області.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що в країні лідерів опозиції заарештовують і чи не боїться він арешту, О.ТЯГНИБОК заявив: «Якщо скажу, що не боюся, то ви мені не повірите. Боюся! Вони можуть придумати безліч можливостей і приводів зробити це».

Разом з тим він упевнений, що для нього таких приводів, які «діючий донецький клан знайшов для ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА та інших, немає».

«Я не був при владі і з цього боку вони до мене не підкопаються. І взагалі, мене краще не чіпати. Це їм гратиме тільки в мінус. Суспільство не зрозуміє їхнього такого кроку і це тільки підігріє градус до революційної ситуації, котра зріє в країні», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Тим часом він заявив, що в нинішній ситуації «все може бути».

Також О.ТЯГНИБОК вважає, що влада не випустить екс-прем'єра Юлію ТИМОШЕНКО з в'язниці до парламентських виборів, які відбудуться восени 2012 року.

“Дивлячись сьогодні на Президента і його оточення, у мене виникають величезні сумніви, що вони хочуть випустити Юлію ТИМОШЕНКО з в'язниці до виборів. Вони навпаки готуються до протистояння. Дивіться на останні призначення в силових структурах. Президент призначив тих, кому довіряє. Ці призначення не говорять про те, що політичним опонентам буде послаблення», - зазначив О.ТЯГНИБОК.

Він вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ будує «поліцейську державу».

«Цього року в бюджеті країни на потреби армії надано грошей менше, ніж на потреби СБУ і міліції», - зазначив О.ТЯГНИБОК.