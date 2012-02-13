Тимошенко оскаржила рішення про обмеження часу на читання справи

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні звернувся до Київського районного суду Харкова із заявою про оскарження судового рішення щодо обмеження Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників у часі на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи стосовно діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО з посиланням на її захисника Сергія ВЛАСЕНКА.

"Сьогодні, відповідно до встановлених законодавством строків, ми оскаржили рішення судді ЗОЛОТАРЬОВОЇ", - сказав С. ВЛАСЕНКО.

Захисник нагадав, що отримав копію постанови Київського райсуду Харкова увечері 9 лютого. "Постанова не ґрунтується на фактах. Як завжди, суд і Служба безпеки України перекрутили повністю всі факти і обставини. Звичайно, саме тому вони не захотіли бачити захист в залі судового засідання. Саме тому захист попередили про розгляд лише на початку судового засідання", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова 9 лютого задовольнив позов слідчого СБУ про обмеження до 28 березня терміну ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників з матеріалами кримінальної справи щодо корпорації ЄЕСУ. Засідання суду відбувалося за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області закінчив розслідування справи проти екс-прем`єра України Ю.ТИМОШЕНКО щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією "ЄЕСУ" фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній".

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.