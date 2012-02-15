Під час покладання квітів «афганці» повернулися до влади спиною (фото)

Афганці заслужили своєю кров`ю особливе ставлення з боку суспільства та держави. Про це заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА після того, як разом зі своїм колегою Євгеном СУСЛОВИМ та представниками афганських організацій поклала квіти до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам у 23-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, лідер партії заявила: «Ми завжди маємо пам’ятати про цих мужніх людей, які заслужили особливе ставлення з боку суспільства та держави своєю кров`ю, кров`ю своїх друзів – братів за зброєю. І коли нинішня влада починає маніпуляції з соціальними пільгами для ветеранів-афганців – це вже за межами моралі».

Народний депутат закликала владу повернути у повному обсязі соціальні виплати ветеранам-афганцям. «Держава повинна поважати людей, які склали присягу і мужньо виконували свій обов`язок. Гарантії, дані ним, влада зобов`язана виконати. Ми будемо боротися за відновлення справедливості», - заявила вона.

Лідер УСДП звернула увагу, що під час покладання квітів до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам представниками влади, ветерани Афганістану вишикувалися в кілька шеренг та повернулись до них спиною. «У такий спосіб ці люди продемонстрували свою зневагу до дій нинішнього режиму. Тому я впевнена - цій владі залишилося недовго» - підкреслила вона. Виявляючи солідарність з афганцями, Королевська теж повернулася спиною до влади.

«Близько 3000 хлопців загинули під час війни в Афганістані. Слава Богу, сьогодні ми бачимо, що в Україні ще є люди, які і в майбутньому готові йти у бій та захищати свою Батьківщину. Також сьогодні ми вшановуємо пам`ять тих, хто віддав своє життя на землі Афганістану», – підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 15 лютого, відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року №180, в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.