Януковича закликають не втрачати можливостей, які надає асоціація з ЄС

Комісар Євросоюзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ і голова Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Ельмар БРОК закликають українську владу не втрачати можливостей, які надає Угода про асоціацію.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

У документі, зокрема, зазначається, що Угода про асоціацію, переговори про яку були нещодавно завершені, забезпечить тісні та міцні відносини між Європейським Союзом та Україною, що базуватимуться на спільних цінностях.

При цьому, зазначають Ш.ФЮЛЕ та Е.БРОК, реалізація цієї угоди стане вирішальним кроком на шляху прогресу України до модернізації та процвітання, а також поглиблення відносин між Україною та ЄС.

“Разом з тим, останні політичні події в Україні піднімають серйозні питання щодо бажання української влади поважати зобов’язання, закріплені в угоді, особливо в галузі верховенства права та поваги до політичного плюралізму”, - йдеться у заяві.

“Тому ми закликаємо українську владу забезпечити повну реалізацію можливостей, створених Угодою про асоціацію, та виконання необхідних політичних умов для швидкого підписання та ратифікації угоди”, - підкреслюють Ш.ФЮЛЕ та Е.БРОК.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2011 року на саміті Україна - ЄС у Києві сторони заявили про завершення переговорів про Угоду про асоціацію. Разом з тим, підписання та ратифікація угоди залишаються під питанням через політично вмотивовані переслідування в Україні представників опозиції та членів колишнього уряду.