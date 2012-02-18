Наливайченко: Табачник хоче скасувати в школі предмет «Історія України»

Громадсько-політичний діяч, екс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обурений ініціативою міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА зменшити у школах кількість уроків української мови та літератури, а предмет "Історія України" скасувати взагалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час спілкування з журналістами у Червонограді Львівської області.

"Подібні наміри міністра освіти ТАБАЧНИКА свідчать про намагання перетворити Міносвіти на філію передвиборного штабу ПУТІНА, ГОВОРУХІНА. Ініціатива ТАБАЧНИКА - це інструмент путінської пропаганди, щоб перед виборами в Росії показати ПУТІНА як творця руського миру та в черговий раз спробувати спотворити українську історію. Українські урядовці не мають плазувати перед чужинськими пропагандистськими штабами. Це не має нічого спільного з реформами національної освіти в Україні", - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик зауважив, що у разі появи такого наказу він разом з опозицією вимагатиме його скасування. "Ми мобілізуємо громадські організації вчителів і батьків і вимагатимемо його скасування", - сказав політик.

Він вважає, що настав час "антитабачної кампанії". На його думку, до неї мають долучитися вся патріотична громадськість, а не тільки студенти. "Українофоб та кремлівський агент ТАБАЧНИК не повинен керувати українською освітою", - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні "Дзеркало тижня. Україна" поінформувало, що згідно з проектом нових навчальних планів для 5-9 класів, розробленим в Міносвіти, зменшується кількість уроків української мови та літератури, а предмет "історія України" взагалі зникає.

З новими типовими навчальними планами для середньої школи мало змогу ознайомитися дуже вузьке коло лояльних до нього освітян, та й то під грифом "Проект", зазначає видання.

Водночас поінформовані джерела повідомляють, що відповідний наказ уже підписаний міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ і офіційно зареєстрований під №93 від 01.02.2012 року.

У новому навчальному плані скорочено кількість уроків української мови. Тепер їх буде лише по два на тиждень (для порівняння, у Росії на вивчення державної мови у шостому класі середньої школи відводиться шість уроків щотижня).

Кількість годин на вивчення української літератури у 7, 8 та 9 класах також зменшується.

"Та ще гірша ситуація складається з історією України. За задумом керівництва Міносвіти, цей предмет як такий взагалі зникне з розкладу шкільних уроків (хоча традиційно викладався навіть у Радянському Союзі). Натомість з’явиться новий, інтегрований курс - історія, в якому буде поєднано всесвітню історію та історію України", - пише видання.