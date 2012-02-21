Ющенко обіцяє розповісти, хто його труїв

В справі про отруєння екс-президента Віктора Ющенка Генпрокуратура володіє всіма інструментами.

Про це Ющенко заявив в ефірі 5 каналу.

"Нема людини, якій би я не простив", - зазначив він, додавши, що простив навіть тих, хто його отруїв.

При цьому Ющенко підтвердив, що знає, хто його отруїв.

"Головне простити, бо в цьому є сила. Не забути, це інше, але простить", - додав екс-президент.

Він також висловив переконання, що українці таки дізнаються, хто його отруїв: "Думаю, що так (дізнаються)… Безумовно, тут треба витримати формальну сторону цього питання, це повинен сказати суд. Бо все решта буде інтерпретовано".

"Із років останніх шести Генпрокуратура чотири рази засвідчувала: факт отруєння встановлено. Прокуратура отримала належні висновки, дізнання… І тому, я думаю, що на сьогодні прокуратура володіє тим інструментом, яким вона ще, наприклад, років 4-5 не володіла", - заявив Ющенко.

При цьому екс-президент зазначив, що розкаже правду про отруєння в своїй книзі, яку зараз пише.

Українська правда