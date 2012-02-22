Янукович призначив Хорошковського першим віце-прем'єром

Звільнивши крісло міністра фінансів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим віце-прем’єр-міністром. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади міністра фінансів. Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем`єра, призначивши секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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