Знайшовся виробник ліфта, який зірвався в Мінтрансі

Ліфт, який обірвався у будівлі Міністерства транспорту і зв’язку, виготовлений словацькою фірмою “Елвіт-Словак”.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Держпромгірнагляду.

За її даними, ліфт змонтовано та введено в експлуатацію в Мінтрансі у 2003 році.

Нагадаємо, 29 травня у будівлі Мінтрансзв`язку України під час підйому кабіни ліфта сталася несанкціонована зміна напряму її руху між 23 та 24 поверхами з наступним неконтрольованим переміщенням вниз. На рівні 11-го поверху спрацювали гальмові пристрої та уловлювачі. Ліфт повністю зупинився на першому поверсі. У кабіні ліфту перебували 16 пасажирів. За попередніми даними, 5 із 10 потерпілих, які звернулися за медичною допомогою, зазнали травм різного ступеня тяжкості.