Польський експерт: Янукович зміцнив свою позицію перед виборами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ останніми кадровими перестановками в уряді зміцнив свою позицію та готує перемогу Партії регіонів в запланованих на осінь цього року парламентських виборах.

Таку думку висловив аналітик Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ в спеціальному огляді, переданому УНІАН.

"Ці зміни збільшують контроль Президента ЯНУКОВИЧА над найважливішими державними установами, а їх головною ціллю є підготовка перемоги у парламентських виборах (28 жовтня ц.р.) та запобігання серйозним громадським протестам", - написав експерт.

Він відзначив, що останні призначення є продовження розпочатих ще в листопаді минулого року та продовжених в січні цього перестановок кадрів, котрі де-факто привели до посилення позиції Президента.

За словами експерта, більшість новопризначених керівників найважливіших у державі відомств - СБУ, МВС, Мінфін, Міноборони - не мають ні політичних амбіцій, ні політичних сил, які б їх підтримали, а є лише "довіреними особами" нинішнього Президента України.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ також висловив думку, що нинішнього главу уряду Миколу АЗАРОВА може замінити призначений першим віце-прем’єром екс-глава СБУ та бізнесмен Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, котрий швидше за все відмовиться від деяких непопулярних проектів та буде намагатися заспокоїти протести, зокрема, підвищуючи соціальні виплати.

Експерт назвав переведення Андрія КЛЮЄВА в Раду Національної безпеки та оборони послабленням його позицій. "Головним завданням КЛЮЄВА в РНБОУ буде підготовка Партії регіонів до осінніх виборів, що свідчить, що він все ще користується довірою Віктора ЯНУКОВИЧА", - резюмував аналітик.