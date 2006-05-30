В програмі візиту Ющенка у Донецьк відбулися зміни
11:42, 30 травня 2006Політика
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Про це повідомила Донецька облдержадміністрація
В програмі візиту Президента Віктора Ющенка у Донецьк відбулися зміни.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, замість відвідування каплиці-пам`ятника «Загиблим на виробництві» Президент покладе квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку. Після цього він проведе нараду з активом області, на якій представить нового губернатора Володимира ЛОГВИНЕНКА.
Літак з Президентом України має прибути до Міжнародного аеропорту Донецька об 11.50
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