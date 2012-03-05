До Тимошенко в колонію приїхали гості зі Швеції

Сьогодні на територію Качанівської виправної колонії, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, пройшли члени ПА ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та Аса ЛІНДЕСТАМ (Швеція), а також донька екс-прем’єра Євгенія ТИМОШЕНКО і депутат Верховної Ради Криму Олександра КУЖЕЛЬ.

Члени ПА ОБСЄ за рішенням керівництва Державної пенітенціарної служби України не отримали дозволу на зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО, однак, за попередньою інформацією, з ними зустрівся начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН.

Колонію пікетували прихильники Ю.ТИМОШЕНКО та члени чорнобильських організацій. Учасники акції вимагали припинити політичні репресії в Україні та негайно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО.

Фото Володимира Андреєва, УНІАН