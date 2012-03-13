Міськрада Нетішина висловила недовіру меру міста

У місті обласного значення Нетішин, що на Хмельниччині, більшість депутатів міської ради проголосувала за недовіру міському голові Ользі ОМЕЛЬЧУК.

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат міської ради Анатолій СИВАКІВСЬКИЙ, голосування відбулося сьогодні.

“Спочатку ми голосували відкрито поіменно, а потім – таємно. У підсумку результат становить 27 – “за” із 41 депутата”, – сказав він.

Депутат зазначив, що за недовіру міському голові проголосували фракції «Фронту змін», ВО “Батьківщина”, «Нашої України», Партії регіонів.

За словами А.СИВАКІВСЬКОГО, наразі обов'язки міського голови буде виконувати секретар міської ради Микола СТЕПАНЕНКО.

“Ситуація в Нетішині – контрольована”, – сказав депутат.

Він додав, що депутати міськради мають намір направити звернення до Верховної Ради України щодо проведення позачергових виборів міського голови.

Довідка. О.ОМЕЛЬЧУК була обрана мером Нетішина у жовтні 2010 року. На виборну посаду її підтримав «Фронт змін».