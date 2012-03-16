Венеціанська комісія готова допомогти Україні реформувати Конституцію

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) готова до тісної співпраці з Конституційною асамблеєю.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це сказала член Венеціанської комісії, радник Президента України – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марина СТАВНІЙЧУК, говорячи про підсумки чергового 90-го засідання Венеціанської комісії.

За її словами, учасники засідання обговорили конституційну реформу в Україні. Йшлося зокрема про ініціативу Президента України щодо Конституційної асамблеї. М.СТАВНІЙЧУК поінформувала колег про підписання главою Української держави указу №31/2012 «Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї». Цим документом схвалено Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї, розроблену на основі рекомендацій Венеціанської комісії.

У ході обговорення було особливо наголошено, що формування та організація роботи Асамблеї ґрунтуються на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму й науковості - що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками, створення атмосфери довіри.

У прес-службі глави держави наголошують, що голова Європейської комісії «За демократію через право» Джанні БУКІККІО висловив сподівання на плідну співпрацю Венеціанської комісії з Україною в питанні конституційної реформи. Було висловлено готовність щодо надання Україні відповідних експертних висновків на різних етапах конституційного процесу.

Також у засіданні взяв участь старший радник Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу Піркка ТАПІОЛА. Він зазначив, що ЄС підтримує початок конституційного процесу в Україні. П.ТАПІОЛА також наголосив, що реформування Конституції має відбуватися на основі демократичного розвитку України, а зміни до Основного Закону мають носити об’єктивний характер, а не виходити з поточних політичних потреб. Він висловив сподівання на тісну співпрацю України в питаннях конституційного реформування з європейськими експертами, в тому числі Венеціанською комісією.

У свою чергу, М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що Концепція формування та організації діяльності Конституційної асамблеї передбачає залучення фахівців та проведення експертизи напрацьованих пропозицій - у тому числі фахівцями європейських інституцій, на всіх без винятку етапах оновлення Основного Закону. Ця позиція є консенсусною для всіх суб’єктів конституційного процесу, наголосила радник Президента.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, глава держави усвідомлює, що конституційна реформа є справою стратегічного значення, в якій немає місця політичній кон’юнктурі.