Начальник Качанівської колонії думає, що в журналістів була «масова галюцинація»?

Захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА не утримували силоміць в Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після «Дня відкритих дверей» для журналістів заявив начальник Качанівської виправної колонії Харкова Іван ПЕРВУШКІН.

«ВЛАСЕНКО Сергій Володимирович прибув як захисник для проведення процесуальних дій, і він там знаходився і проводив із Юлією Володимирівною процесуальні дії. Він прибув разом зі слідчими СБУ. Знаходився в приміщенні слідчої кімнати. Силою його ніхто не утримував, просто всі сили були задіяні на проведення даного заходу. Ви розумієте, яка велика кількість була представників ЗМІ, журналістів: 12 телекомпаній та 7 газетних видань», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

Коли журналісти зауважили начальникові колоні те, що вони дійсно чули стук у залізні двері на території виправного закладу та запитали, чи, часом, це не «була масова галюцинація», І.ПЕРВУШКІН наголосив, що такого факту не було.

«Ворота. Де ворота? Я не знаю, де ворота. Цього не було. Він потім вийшов, а потім зайшов», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

Начальник колонії також повідомив, що на сьогодні не бачив заяви Ю.ТИМОШЕНКО з вимогою дозволити зустріч з журналістами. «Поки я такої заяви не бачив», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ВЛАСЕНКО заявив, що його майже дві години силоміць утримували в Качанівській виправній колонії у Харкові. «Тільки що відбулася безпрецедентна подія. Тільки що мене ув’язненим дві години тримали в Качанівській колонії. Ви чули, напевне, гуркіт: це я робив спроби звідти вирватись, це я гуркотів у металеві двері. Мене не випускали звідти, мене утримували», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат наголосив, що з 10.50 до 13.05 його силою утримували у слідчій кімнаті.

Сьогодні у Качанівській колонії провели «День відкритих дверей» для журналістів.