Янукович розказав, як у сім'ї балували старшого сина

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ замовив собі сімейний герб із девізом "Все подолаю".

Про це він розповів в інтерв`ю ІТАР-ТАСС.

«Я не дуже це люблю, але вийшло так, що одна молода людина пристала до мене, пропонуючи зробити сімейний герб. І в результаті я здався. Він запитав: "Який девіз хотіли б?". Я над цим подумав і попросив написати латиною "Все подолаю". Мені здається, що звичку добиватися мети треба прищеплювати з дитинства», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він признався, що старшого сина, коли той був маленьким, у сім`ї сильно балували. «Одного разу я купив йому не за віком складний конструктор. А я дуже пізно приходив завжди додому, довго працював. Приїжджаю вже опівночі, рідні двері відкривають і говорять, що дитина не обідала, не вечеряла і все на мене чекала - конструктор розклав, а зібрати не може. Чекав, щоб я зібрав. Я пройшов до сина. Він на мене дивиться і - тільки-тільки почав говорити - лепече: «Тато» і показує пальчиком: «Зумій, зумій». І я швидко зібрав, хоча було непросто. Ось після цього син заспокоївся, і ми разом із ним пішли вечеряти. Ось це вже характер. Із дитинства його видно. І, звичайно, потрібно привчати до того, щоб людина здатна була досягати мети. Реально ставити її, визначати й досягати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.