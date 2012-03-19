Ще одна опозиційна партія оголосила про самостійний похід на вибори

Лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК запевняє, що його політична сила самостійно братиме участь у виборах до Верховної Ради у жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Кіровограді, де відкрив сьогодні офіс обласної партійної організації.

«Стовідсотково ми плануємо потрапити до парламенту. На жаль, закон не дає можливості цивілізовано об’єднуватися для спільної участі у виборах, тільки через механічне складання квитків однією партією та приєднання до іншої. Нашими партійцями не сприймається така ідея, тому ми готуємось до самостійного походу на вибори», - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

При цьому він зазначив, що Європейська партія використовуватиме усі законодавчі можливості, щоб потрапити до парламенту, у тому числі висування у мажоритарних округах.

«На сьогодні маємо близько 20 кандидатур, яких висуватимемо у мажоритарних округах. Думаю, до виборів їхня кількість збільшиться удвічі. Відбираємо людей, які дійсно мають шанси, зможуть поборотися за перемогу», – повідомив М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, у партії немає іншого виходу, як брати участь у виборах.

«Рейтинги – річ цікава. Побачимо, що вони покажуть за кілька місяців», - прокоментував М.КАТЕРИНЧУК зауваження журналіста про низьку ймовірність проходження його політичної сили до Верховної Ради.