Радники Президента Ющенка розкажуть про поточні питання

У середу, 31 травня, о 12:00 в Секретаріаті Президента відбудеться брифінг радника Президента України – керівника Головної служби правової політики Миколи ПОЛУДЬОННОГО та радника Президента – керівника Головної служби політики інституційного розвитку Ігоря КОЛІУШКА. Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України. Тема брифінгу – поточні питання діяльності Секретаріату Президента України.

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