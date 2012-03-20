Власенко: якщо знадобиться, Тимошенко припишуть ще й вбивство Кеннеді

Правоохоронні органи України не мають юридичних підстав для порушення за висновками роботи парламентської Тимчасової слідчої комісії нової кримінальної справи стосовно екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.ТИМОШЕНКО, заявив захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, говорячи про можливі юридичні наслідки звіту ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України.

При цьому адвокат, зважаючи на попередні рішення судів та прокуратури, не виключив такої можливості.

«У нашій країні може відбутися все що завгодно. Юридичних підстав для цього немає жодних, але ми бачили абсурд під час розгляду «газової справи» в Печерському суді. Весь світ криком кричить, що це політизація нормальних рішень прем’єр-міністра, а ЯНУКОВИЧ говорить: «Ні, ми будемо це рішення виконувати».

В Україні існує група людей, які виконують команди ЯНУКОВИЧА. Якщо завтра буде команда написати ТИМОШЕНКО вирок, що вона вбила президента Кеннеді, вони це напишуть, навіть розпишуть, як Юлія Володимирівна, будучи маленькою дитиною, переповзала кордон, щоб убити президента Кеннеді. В Україні відсутня незалежна правоохоронна система, в Україні відсутня незалежна судова система, за вказівкою ЯНУКОВИЧА вони можуть написати, що ТИМОШЕНКО розіп’яла Христа, і вони знайдуть свідків, які це бачили особисто, і Інна Германівна (Інна БОГОСЛОВСЬКА, голова ТСК – УНІАН) підпише звіт слідчої комісії, що вона теж при цьому була присутня», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат відкинув звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО у державній зраді, яку їй інкримінує ТСК, та звернув увагу на упередженість висновків парламентаріїв. «Все, що робила політик ТИМОШЕНКО, ця влада вважає державним злочином тому, що в них інші цінності», - підсумував С.ЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, парламент взяв до відома відповідний звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України.

У звітів сказано, що Верховна Рада вбачає ознаки кримінальних злочинів та особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Ю.ТИМОШЕНКО під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Верховна Рада України зазначила, що 17-19 січня 2009 року під час ведення переговорів та підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО приховала від суспільства та влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації у сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, в якій доведено її вину у неодноразовому даванні хабарів посадовим особам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів та суттєво впливали на рішення прем’єр-міністра України на користь іноземної держави.