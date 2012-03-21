Померла дружина Чорновола Атена Пашко
10:47, 21 березня 2012Політика
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ВР вшанувала хвилиною мовчання пам’ять
Атена Пашко
Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять дружини В’ячеслава Чорновола Атени Пашко.
Як передає кореспондент УНІАН, запропонував вшанувати пам’ять А.Пашко хвилиною мовчання народний депутат України із фракції НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримав цю пропозиції і сесійна зала хвилиною мовчання вшанувала її пам’ять.
Як повідомлялося, відома поетеса, громадська діячка, учасниця українського правозахисного руху, дружина і соратниця В.Чорновола А.Пашко померла 20 березня на 81-му році життя.
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