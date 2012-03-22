"Наша Україна": реорганізація Нафтогазу необхідна, але не будь-яка

Реорганізація «Нафтогазу» повинна відбуватися прозоро і виключати можливості для корупції та передачі контролю над українською газотранспортною системою іншим державам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», таку думку висловив голова політвиконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, коментуючи ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроекту, який дозволяє реорганізацію цієї структури при одночасній забороні її приватизації або утворених на її основі компаній.

Як зазначив політик, приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, Україна взяла на себе зобов'язання запровадити конкурентні та прозорі правила на газовому ринку, які відповідають стандартам ЄС. Тому, за його словами, реорганізація структури управління та власності «Нафтогазу» є неминучою і необхідною, зважаючи на те, що теперішня діяльність компанії є вкрай неефективною та збитковою для бюджету країни.

«Однак принциповим є не допустити будь-які можливості для корупції, а також передачі контролю над українською ГТС іншим державам або іноземним компаніям», – переконаний С.БОНДАРЧУК.

«Нафтогаз України» – важливий ресурс Української держави, який посилює її транзитні позиції у Європі, серйозний аргумент у переговорних процесах з Росією. Але, на жаль, це і ласий шматок державної власності, на який можуть зазіхати нечисті на руку чиновники, яким байдужі державні інтереси», – вважає він.

«Тому застереження опозиційних фракцій парламенті щодо неприпустимості приватизації «Нафтогазу України» або створених у результаті його реорганізації компаній є цілком виправданими», - сказав С.БОНДАРЧУК.

За його словами, важливо, щоб до моменту прийняття цього закону в цілому в ньому не була змінена суть і не закладено можливостей для фактичної зміни власника української ГТС шляхом передачі її у концесію, в оренду або управління.

На переконання С.БОНДАРЧУКА, найбільш серйозним запобіжником проти «дерибану» національних ресурсів є не стільки відповідна законодавча база, а передусім свідома державницька позиція влади.

«Тому одне з завдань опозиції – зробити усе можливе, аби питання реорганізації «Нафтогазу» та модернізації української ГТС не вирішувалось за зразком Харківських угод – тобто шляхом здачі стратегічних національних інтересів в обмін на тимчасове зниження ціни російського газу», – підкреслив голова політвиконкому «Нашої України».