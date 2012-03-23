Тігіпко: без журналістів ще гірше буде набагато

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що без роботи журналістів не можна подолати пороки в суспільстві і державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

С.ТІГІПКО наголосив: «Я взагалі спокійно ставлюся до того, що кажуть журналісти. За все треба відповідати, на все давати пояснення. І бажано - дуже швидко реагувати».

При цьому він зазначив, що написане, може, і не подобається комусь, але без роботи журналістів не можна подолати пороки в суспільстві і державі.

«Тож, щось подобається, щось не подобається - нічого. Без четвертої влади справи теж не буде: корупція процвітатиме, і все інше ще гірше буде набагато», - вважає віце-прем`єр.

Звертаючись до журналістів, С.ТІГІПКО сказав: «Тому тут у вас своє завдання. Ви робите свою правильно справу».